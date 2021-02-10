Третій день колапсу: затори знову скували дороги Києва (карта)

На столичних дорогах вранці кілометрові затори

Станом на ранок 10 лютого на дорогах Києва серйозні затори. Про це свідчать дані Google Maps.

На всіх в’їздах до Києва тягнучки.

Серйозно ускладнено рух транспорту на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту в обох напрямках.

Великі затори на проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій, Наддніпрянському шосе, Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті.





Затори в Києві. Дані Google Maps

Є ускладнення руху транспорту на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Дружби народів, бульварі Лесі Українки, Хрещатику.

Рух в центрі Києва ускладнено. Дані Google Maps

На лівому березі великі затори на Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Соборності, проспекті Шухевича.

Слід зазначити, що величезні затори в Києві вже третій день. Їх причиною є снігопад і велика кількість транспорту, оскільки водії не дослухалися до порад залишити автівки вдома.

Патрульна поліція закликає водіїв під час погіршення погодних умов:

не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту;

не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані;

бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування.

Нагадаємо, з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.

За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг.

Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.