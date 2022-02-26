Німеччина підтримує відключення Росії від SWIFT. Це питання лічених днів

Демонстранти в Берліні в п'ятницю вимагають «ніякого Swift для Росії»

Голова центробанку однієї з країн єврозони вважає, що відключення Росії від глобальної платіжної системи SWIFT буде прийнято найближчим часом

Берлін готовий підтримати санкції проти РФ щодо відключення Росії Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Подробиці поки не відомі.

Також голова центробанку однієї з країн єврозони вважає, що рішення про відключення Росії від глобальної платіжної системи SWIFT буде прийнято протягом кількох днів. Про це повідомляє Reuters.

«SWIFT — це лише питання часу, дуже короткого часу, кількох днів», — сказав голова центрального банку, який попросив не називати його імені.

«Цього достатньо? Ні. Чи потрібно? Абсолютно. Санкції мають сенс лише в тому випадку, якщо є витрати для обох сторін, і це буде коштувати дорого», - додав він.

Раніше «Главком» повідомив, що у питанні відключення Росії від SWIFT визначилась й Угорщина: вона готова підтримати санкції.

Нагадаємо, європейські країни починають схилятися до повного відключення Росії від системи SWIFT.

Дмитро Кулеба увечері 25 лютого після розмови зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Водночас Угорщина на даний час не підтримує це рішення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, що він підтримує відключення Росії від SWIFT.

Сьогодні, 26 лютого, Кіпр підтримав відключення РФ від SWIFT.

Зазначимо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки в рамках санкцій США проти Росії за напад на Україну Москву не відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT. На цьому наголосив американський президент під час пресконференції 24 лютого.

SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

Станом на сьогодні кредитний рейтинг Росії знизився до «сміттєвого».