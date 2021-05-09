Чергова партія вакцин CoronaVac прибула до України

Партія складається із 500 тис. доз виробництва Sinovac Biotech

Пів мільйона доз протикоронавірусної вакцини CoronaVac прибуло в неділю, 9 травня, до України. Вакцину розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала», – зазначив очільник МОЗ Степанов.

Нагадаємо, що протягом доби 8 травня у державі було провакциновано 4 843 людини. Таким чином, станом на 9 травня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 862 641 особу.