Чергова партія вакцин CoronaVac прибула до України
Загалом Україною законтрактовано 1,9 млн доз китайської вакцини
Партія складається із 500 тис. доз виробництва Sinovac Biotech
Пів мільйона доз протикоронавірусної вакцини CoronaVac прибуло в неділю, 9 травня, до України. Вакцину розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.
Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
«Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала», – зазначив очільник МОЗ Степанов.
Нагадаємо, що протягом доби 8 травня у державі було провакциновано 4 843 людини. Таким чином, станом на 9 травня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 862 641 особу.