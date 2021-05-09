Названо кількість українців, вакцинованих минулої доби

Усього в Україні від коронавірусу вже щеплено 862 641 особу

Протягом суботи щеплення зробили 4 843 людини

Протягом доби 8 травня у державі провакциновано 4 843 людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України у своєму Telegram-каналі.

Таким чином, станом на 9 травня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 862 641 особу.

«4 843 людини щеплено проти Covid-19 за добу 8 травня 2021 року в Україні. 862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щеплення проводилось 76 мобільними бригадами з імунізації та 367 пунктами щеплення. Станом на 8 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 527 949 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;

Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;

Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;

Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;

Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;

Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;

Закарпатська область – 37 випадків/ 30 щеплень;

Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;

Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;

Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;

Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;

Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;

Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;

Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;

Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;

Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;

Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;

Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;

Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;

Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;

Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;

Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;

Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.

Нагадаємо, що протягом доби у пʼятницю, 7 травня, у країні було вакциновано 36 046 людей.