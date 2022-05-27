Черкащина отримала 20 нових автомобілів швидкої допомоги

Ще один фронт війни з Росією тримають наші медики

Українці мають отримувати швидку і якісну медичну допомогу

До Черкаської області доставили 20 нових машин швидкої допомоги. Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, сім машин залишаться в обласному центрі, інші розподілять по районах.

Так, по одній швидкій отримали медики Золотоноші, Чорнобаю, Звенигородки, Тального, Шполи, Христинівки, Жашкова, Городища і Відділу реагування на надзвичайні ситуації та виїзної консультативної допомоги. По два автомобілі – бригади екстреної допомоги Сміли та Умані.

«Ще один фронт війни з Росією тримають наші медики. Вони рятують життя військовим та цивільним. Для того, аби це було максимально ефективно, в рамках урядової програми щодо розвитку роботи екстреної медичної допомоги, 20 автомобілів швидкої отримала Черкащина», – сказав Тимошенко.

Українці мають отримувати швидку і якісну медичну допомогу (фото: Офіс президента)

Він наголосив, що українці мають отримувати швидку і якісну медичну допомогу, особливо в умовах війни.

«Ми працюємо, аби ніхто не почувався покинутим і дякуємо медикам за їхню складну і таку важливу для нас всіх роботу», – додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко анонсував відкриття нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» в Києві.