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    Черкащина отримала 20 нових автомобілів швидкої допомоги

    Ще один фронт війни з Росією тримають наші медики - Черкащина отримала 20 нових автомобілів швидкої допомоги
    Ще один фронт війни з Росією тримають наші медики
    фото з відкритих джерел

    Українці мають отримувати швидку і якісну медичну допомогу

    До Черкаської області доставили 20 нових машин швидкої допомоги. Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, сім машин залишаться в обласному центрі, інші розподілять по районах.

    Так, по одній швидкій отримали медики Золотоноші, Чорнобаю, Звенигородки, Тального, Шполи, Христинівки, Жашкова, Городища і Відділу реагування на надзвичайні ситуації та виїзної консультативної допомоги. По два автомобілі – бригади екстреної допомоги Сміли та Умані.

    «Ще один фронт війни з Росією тримають наші медики. Вони рятують життя військовим та цивільним. Для того, аби це було максимально ефективно, в рамках урядової програми щодо розвитку роботи екстреної медичної допомоги, 20 автомобілів швидкої отримала Черкащина», – сказав Тимошенко.

    Українці мають отримувати швидку і якісну медичну допомогу (фото: Офіс президента)

    Українці мають отримувати швидку і якісну медичну допомогу (фото: Офіс президента)

    Він наголосив, що українці мають отримувати швидку і якісну медичну допомогу, особливо в умовах війни.

    «Ми працюємо, аби ніхто не почувався покинутим і дякуємо медикам за їхню складну і таку важливу для нас всіх роботу», – додав заступник керівника ОП.

    Нагадаємо, раніше Тимошенко анонсував відкриття нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» в Києві.

    Теги: росія окупанти війна українці надзвичайні ситуації Україна Черкащина Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Черкащина отримала 20 нових автомобілів швидкої допомоги