Черкаський суд обрав запобіжні заходи двом учасникам сутичок 9 березня



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Обох було затримано після сутичок у Черкасах 9 березня

У Черкасах Соснівський районний суд обрав запобіжні заходи для керівника черкаського осередку партії «Національний корпус» Дмитра Кухарчука та члена осередку Антона Братка.

Про це повідомляє «Національний Корпус - Черкащина» в Facebook.

Кухарчуку присудили цілодобовий домашній арешт, Братку - домашній арешт із обмеженням свободи у нічний час протягом двох місяців.

Обох було затримано після сутичок у Черкасах 9 березня.

Прокурори наполягали на обранні підозрюваним максимального запобіжного заходу - тримання під вартою на термін до 60 діб без можливості внесення грошової застави.