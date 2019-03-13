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    Черкаський суд обрав запобіжні заходи двом учасникам сутичок 9 березня

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    Черкаський суд обрав запобіжні заходи двом учасникам сутичок 9 березня

    Обох було затримано після сутичок у Черкасах 9 березня

    У Черкасах Соснівський районний суд обрав запобіжні заходи для керівника черкаського осередку партії «Національний корпус» Дмитра Кухарчука та члена осередку Антона Братка.

    Про це повідомляє «Національний Корпус - Черкащина» в Facebook.

    Кухарчуку присудили цілодобовий домашній арешт, Братку - домашній арешт із обмеженням свободи у нічний час протягом двох місяців.

    Обох було затримано після сутичок у Черкасах 9 березня.

    Прокурори наполягали на обранні підозрюваним максимального запобіжного заходу - тримання під вартою на термін до 60 діб без можливості внесення грошової застави.

    суд арешт партії
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