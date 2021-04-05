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    Влада Чернігова посилила карантин вдруге за кілька днів: що заборонено

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    У Чернігові вводяться жорсткі карантинні обмеження уже з 8 квітня - Влада Чернігова посилила карантин вдруге за кілька днів: що заборонено
    У Чернігові вводяться жорсткі карантинні обмеження уже з 8 квітня

    З четверга у Чернігові буде заборонено перебувати на вулиці без медичної маски або іншого засобу захисту

    У Чернігові вдруге за тиждень вирішили посилити карантин. Влада міста з 8 квітня вирішила запровадити додаткові обмеження.

    Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

    Так, з четверга у Чернігові буде заборонено перебувати на вулиці без медичної маски або іншого засобу захисту. Також забороняється робота басейнів та спортивно-оздоровчих закладів.

    Нові карантинні обмеження торкнулися й релігійних об'єктів міста. Чернігівським церквам дозволили приймати вірян з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів.

    З 00:00 годин 8 квітня 2021 року, відповідно до сьогоднішнього рішення комісії, на території міста Чернігова забороняються:

    • відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших);
    • проведення релігійних заходів на площі менше 10 квадратних метрів на кожного учасника (міський голова звернувся до представників усіх релігійних конфесій з проханням перенести всі заходи за участю багатьох людей на відкрите повітря);
    • проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів;
    • відвідування басейнів та спортивно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;
    • знаходження без маски на площі загального користування (вулиці, сквери, парки та інше).

    Разом з тим, комісією прийняте рішення пом’якшити деякі заходи, запроваджені 2 квітня. А саме, скасована заборона відвідування кладовища «Яцево» у вихідні. Рішення прийняте з урахуванням даних про відвідування кладовища цієї неділі: при площі 110 га протягом дня його відвідало 8-9 тисяч чоловік – це на такій території до скупчень не призводить.

    Також переглянута заборона продажу напоїв «з вікна». Як проінформував чернігівський міський голова, запровадження цієї заборони пов’язане з традицією збиратися біля цих закладів компаніями, причому без дотримання дистанції та масок. На забороні наполягли медики. Разом з тим, заборону відмінять при умові забезпечення кав’ярнею дотримання покупцями обмежувальних заходів. Покупців може бути не більше двох біля віконця одночасно, у черзі вони мають дотримуватися соціальної дистанції, бути в масках тощо. А в разі зафіксованого порушення цих обмежень – «точка» закривається без будь-яких подальших розмов.

    До слова, влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.

    Також Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження.

    Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.

    До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.

    Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.

    Теги: вихідні громадський транспорт Чернігів карантин коронавірус
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