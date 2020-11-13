Чернігів просить уряд скасувати карантин вихідного дня

Міська рада Чернігова заявила, що впровадження карантину вихідного дня відбулось без консультацій з місцевими владами

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради просить Кабінет міністрів та Верховну Раду скасувати карантину вихідного дня. Відповідне звернення опубліковане прес-службою виконкому.

У зверненні міськрада зауважила, що впровадження жорстких карантинних заходів на вихідних відбулося без будь-яких досліджень, яким чином він вплине на динаміку поширення COVID-19.

«Не були проведені і консультації з міськими головами обласних центрів і з представниками бізнес-спільноти, які понесуть найбільші втрати. Однак, вже зараз можна зробити висновки, про негативні наслідки, які матиме це рішення для громадян, підприємців, територіальних громад та держави в цілому», – говориться у заяві.

За підрахунками міської ради, бюджет Чернігова через «карантин вихідного дня» у листопаді понесе суттєві втрати на додаток до втрачених 200 млн грн обумовлених запровадженням карантинних обмежень у 2020 році. У разі продовження «карантину вихідного дня міський бюджет очікують втрати розмір яких взагалі важко передбачити».

За словами мера Чернігова Владислава Атрошенка, якщо оголошуються обмежувальні заходи, то одночасно повинні озвучуватися і конкретні компенсаторні речі.

Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-політичної ситуації.

Зокрема, це Львів, Черкаси, Тернопіль, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Житомир, Маріуполь.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Карантин вихідного дня запроваджують вже з цих вихідних — з 00:00 суботи, 14 листопада, до 00:00 понеділка, 16 листопада. Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Забороняється працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.



