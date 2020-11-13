Київ впроваджує карантин вихідного дня: що заборонено і що дозволено

З опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень

Київ, як і решта міст України, має виконувати рішення уряду про так званий карантин вихідного дня. Про це заявив радник київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

«Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом уряду чи ні. Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи», – наголосив він.

При цьому, зазначив Бондаренко, постанова має однаково працювати для усіх без виключення суб’єктів.

«Нагадаю, що уряд ввів загальний карантин, поширивши протиепідемічні обмеження, які стосувалися помаранчевої зони, на всі регіони країни. А столиця перебувала саме у помаранчевій зоні, тому те, що стосується робочих днів тижня, для нас не змінюється. Ми просто виконуємо постанову уряду», – уточнив радник міського голови.

Відповідно до рішення уряду у період із 00:00 суботи до 00:00 понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада 2020 р. забороняється:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім доставки замовлень та замовлень на винос;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів тощо);

діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

За рішенням уряду, у вихідні дозволяється:

здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;

робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

робота банків;

медична практика;

робота операторів поштового зв’язку;

робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.

Нагадаємо, ввечері 12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджуються обмеження вихідного дня до 30 листопада.

Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

За дотримання карантину в Києві стежитимуть спеціальні групи поліції.

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