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    Карантин вихідного дня: столицю патрулюватимуть спецгрупи поліції

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    Патрулі виходитимуть на вулиці Києва з 13:00 - Карантин вихідного дня: столицю патрулюватимуть спецгрупи поліції
    Патрулі виходитимуть на вулиці Києва з 13:00
    Фото з відкритих джерел

    Поліція стежитиме за дотриманням карантину у вихідні

    Районні управління поліції Києва отримали вказівки, згідно з якими поліція буде контролювати виконання карантинних заходів з 13 по 15 листопада, тобто дотримання карантину вихідного дня ресторанами, торгово-розважальними центрами, салонами краси та іншими установами, яким заборонено працювати в суботу й неділю.

    Про це повідомляє «Страна».

    У столиці для контролю виконання карантинних обмежень перерозподілять групи особливого реагування і виділять особовий склад поліції. З 13:00 і до 01:00 вони будуть стежити за тим, як місто виконує вказівку Кабміну.

    Найближчим часом в поліції повинні провести детальний інструктаж для мобільних і слідчо-оперативних груп, які будуть задіяні в контролі за дотриманням карантину у вихідні.

    Телефонограма управлінням поліції в Києві
    Телефонограма управлінням поліції в Києві

    Нагадаємо, ввечері 12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджуються обмеження вихідного дня до 30 листопада.

    Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

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    Теги: Національна поліція України Київ карантин коронавірус
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