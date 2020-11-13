Одеська область погодилась запровадити карантин вихідного дня

В.о. голови Одеської ОДА В'ячеслав Овечкін: За виконанням карантинних заходів буде стежити Нацполіція

Одеська ОДА заявила, що виконання постанови Кабміну є обов'язковим і не може ігноруватися

Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала рішення про введення карантину вихідного дня в Одеській області з 00:00 14 листопада. Про це повідомляє Думська.

«Це означає, що протягом двох діб не працюватимуть ТРЦ, нічні клуби, заклади харчування, фітнес-центри, кінотеатри, промтоварні магазини, але будуть функціонувати аптеки, пошта, продуктові магазини, банки», – зазначив в.о. голови Одеської ОДА В'ячеслав Овечкін.

Він підкреслив, що виконання постанови Кабміну є обов'язковим і не може ігноруватися. Що ж стосується висловлювань деяких чиновників, то він назвав їх політичними.

«Карантин стосується господарських суб'єктів, а не міської влади, і за виконанням карантинних заходів будуть стежити Національна поліція і Держспоживслужба», – зазначив Овечкін.

Раніше мерія Одеси заявила, що у місті не будуть вводити додаткові протиепідемічні обмеження на вихідні.

Низка міст вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-політичної ситуації.

Зокрема, це Львів, Черкаси, Тернопіль, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Житомир, Маріуполь.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Карантин вихідного дня запроваджують вже з цих вихідних — з 00:00 суботи, 14 листопада, до 00:00 понеділка, 16 листопада. Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Забороняється працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.



