Хмельниччина із середи вводить обмеження «червоної» зони

Влада Хмельницької області посилює карантин з 7 квітня

У Хмельницькій області вводять обмеження, визначені для «червоної» зони епідемічної небезпеки. Вони діятимуть із 7 до 18 квітня. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА.

Рішення про введення більш жорстких обмежень на території області прийняла регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій.

Так, з 7 квітня у Хмельницькій області будуть діяти наступні обмеження – заборона на роботу закладів харчування (крім доставки і замовлень на винос), ТРЦ, магазинів і ринків, банків, операторів поштового зв'язку, техобслуговування і ремонту транспортних засобів, ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом

Також буде заборонено виконання робіт зі збирання та заготівлі відходів, здійснення діяльності з надання телекомунікаційних послуг (прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом), прийом відвідувачів закладів культури та проведення масових культурних заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів та історико-культурних заповідників

При цьому кіно - і відеозйомку можна за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб і використання персоналом масок.

Також в області буде заборонена робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, проведення всіх масових заходів, діяльність непродовольчих ринків.

Крім того, ресторанам у готелях буде заборонено працювати з 23:00 до 6:00, однак буде дозволено надання послуг з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів.

Також учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно, в той час, як учням 1-4 класом дозволено відвідувати школу. Також працюватимуть садки.

Зазначимо, в «червоній» зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. За даними МОЗ іще три регіону близькі до «червоній» зоні карантину.

Тим часом очільник МОЗ Максим Степанов вважаає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. А от 2 квітня в Україні було виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії.

Новий штам збудника Covid-19, який вперше був виявлений у Великій Британії та згодом поширився в Україні та інших країнах світу, частіше вражає молодих і здорових людей, а також спричиняє тяжчий перебіг захворювання у вагітних.

Також стало відомо, що корейська ковід-вакцина має прибути в Україну до кінця квітня. Сьогодні в уряді пояснили, чи можна робити друге щеплення проти Covid-19 дозою від іншого виробника.

«Людям, яким зробили перше щеплення проти Covid-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках. Такі рекомендації Міністерству охорони здоров’я України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наказав до кінця року щепити від коронавірусу основну масу дорослих українців.

Також на думку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, Україна має розпочати виготовлення власних вакцин.