«Червона картка» президенту. У Тбілісі протестували проти заяв Зурабішвілі, які повторюють позицію Москви



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Учасники протесту у Тбілісі вимагали відставки Зурабішвілі

У столиці Грузії близько 40 людей вийшли на протест проти заяв президента Саломе Зурабішвілі, які, на їхню думку, повторюють позицію Москви. Учасники акції заявили про необхідність відставки Зурабішвілі. Про це повідомляє «Кавказский Узел».

Зокрема йдеться про заяву президента про небажання розміщувати на території країни військову базу США. Учасники акції символічно підняли догори червоні картки, які в спорті використовують для дискваліфікації гравця з поля. Організував акцію рух «Росія — окупант».

Учасниця акції Анна Чархалашвілі зазначила, що заяви Зурабішвілі суперечать державним інтересам. «Її треба терміново відсторонити від посади. З цим заявами вона виступає на посаді президентки та наносить шкоду країні», — сказала Анна. Вона додала, що для початку процедури імпічменту президента в Грузії необхідно отримати значну підтримку суспільства, й рух «Росія — окупант» готовий співпрацювати в цьому питанні з політичними партіями.

Нагадаємо, акція протесту проти заяв президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, які, на думку протестувальників, повторюють позицію Москви, 4 травня 2019 року, Тбілісі

В інтерв'ю «Голосу Америки» президентка говорила про Абхазію та Південну Осетію, зовнішньополітичний курс Грузії та ріст стратегічної ролі Чорного моря.

«Нам не треба робити кроки, які можуть розцінити як провокацію. І я не думаю, що США готові до розміщення тут військової бази, яка, ймовірно, викличе реакцію як з боку Росії, так і терористичних рухів, які дуже активні в цьому регіоні», — цитує Зурабішвілі видання.

Керівник Центру демократичного розвитку та громадянського суспільства Володимир Бажадзе прокоментував «Кавказскому Узлу» акцію протесту, вказавши, що заяви Зурабішвілі не можуть бути підґрунтям для імпічменту. Адже для цього треба факт державної зради або ж злочину.

Доктор військово-політичних наук Вахтанг Маісая додав, що президентка просто висловила свою позицію щодо розміщення у Грузії військової бази США, а питання як таке не є на порядку денному й ніколи не поставало між країнами.

16 грудня 2018 року новообрана президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час церемонії інавгурації склала присягу й офіційно вступила на посаду глави держави.