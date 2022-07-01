Як оселедці в бочці. У Ростові виник скандал із могилами загиблих солдат

Усі могили виявилися дуже тісно один до одного

Мешканці Ростову скаржаться на умови поховання російських військових, тіла яких повертають в Росію після війни в Україні.

До редакції «RostovGazeta» звернувся ростовчанин Володимир Ніколаєв (ім’я змінено на його прохання, але підтверджуючий документ є в редакції), який розповів, як у Ростові поховали загиблого.

Військових поховали у секторі Мужності на Алеї Героїв Північного цвинтаря. «Домовитися про це було дуже складно», – розповів батько загиблого.

Однак згодом батьки загиблих хлопців звернули увагу на одну особливість – усі могили виявилися дуже тісно один до одного. Ростовчани заміряли відстань сантиметром і жахнулися. Вони заявляють, що розміри ділянок землі для поховання, можливо, не відповідали закону. В основному могили нібито становили 1,1 на 1,3 метри з технологічною відстанню між ділянками 10-15 сантиметрів.

«Тоді я і дізнався, що влада Ростова пропонувала ініціативу інших норм поховання, але її вирішила не виносити на розгляд. Мабуть, юристи помітили, що такий документ, в якому порушується федеральне законодавство, не пройде. Але саме наші діти, напевно, потрапили під спробу реалізації майбутньої ініціативи, – ділиться думками чоловік. – Наших дітей поховали як оселедців у бочці».

Співрозмовник зазначає, що основні проблеми такого тісного поховання розпочнуться через рік, коли батьки почнуть ставити дітям пам’ятники.

«Уявляєте, якщо на 1,1 метр встановлювати пам’ятник, розрахований на стандартні півтора метра? Воно ж займе могили поруч, що лежать», – розповів ростовчанин.

Не менш дивним батьки вважали і появу цивільних поховань на Алеї Героїв.

«Ми думали, що ця ділянка землі буде лише для тих, хто загинув під час «спецоперації». А потім помітили, що тут почали з’являтись цивільні. І коли ми ставили питання, хто це такі, нам ніхто не відповів», – каже ростовчанин.

Рідні загиблих дивуються – хто міг допустити таку ситуацію.

«Я спілкувався з батьками загиблих. Люди просто звіріють від нерозуміння того, що відбувається. Якщо й сталася така помилка, то дайте можливість тим, хто цього бажає, перепоховати своїх дітей. Чому нас змушують звертатися до суду? Це ж неподобство», – резюмує Володимир Ніколаєв.

В управлінні Північного міського цвинтаря журналісту охарактеризували ситуацію, що виникла, досить лаконічно: словом «бардак».

«За законом розміри могили – 1,5 метри на 2,3. Але чому вийшло інакше, я сказав би при особистій зустрічі. Телефоном побоююся говорити», — повідомив співробітник управління.

Раніше повідомлялося, що у влади РФ закінчуються кошти на поховання своїх солдат.

Нагадаємо, окупанти хоронять загиблих маріупольців у довгих траншеях. Раніше російські солдати «демілітаризували» Чорнобиль.

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