ЗСУ завдали авіаударів під Лисичанськом

Уражено логістичні центри ворога, бойову броньовану техніку та живу силу

Збройні сили України завдали авіаударів по російських позиціях під Лисичанськом, стримуючи наступ противника. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Згідно інформації, штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24М завдали до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку.

«30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках. Уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу», –йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що під час проведення операції із звільнення острова Зміїний від окупантів авіація Повітряних Сил неодноразово завдавала потужних авіаударів по ворожих позиціях.

Нагадаємо, Збройні Сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.