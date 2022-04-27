Чи готовий західний бізнес бойкотувати Росію: дослідження

Найбільше підтримують рішення компаній про вихід з Росії США і Британія

Результати опитування західних країн щодо поведінки Росії показали неоднозначну позицію Франції

Український підприємець, міністр Кабінету міністрів у 2019-2020 роках Дмитро Дубілет опублікував результати дослідження щодо настроїв громадян західних країн бойкотувати Росію. Опитування проводилося у чотирьох країнах: США, Великій Британії, Німеччині та Франції.

Так, опитування показало, що найактивніше слідкують за подіями в Україні німці – 72%. Далі йдуть Британія і Франція – 64%, а на третьому місці – США, де 60% громадян цікавляться тим, що відбувається у нашій державі.

Дубілет називає логічним те, що за подіями в Україні європейці слідкують уважніше, ніж американці.

Проти вчинків Росії найбільше виступають у Британії – 76%, далі йдуть США – 72%, потім Німеччина – 70%, а на останньому місці Франція – 41%.

«Ми про це здогадувалися, але тут побачили наочно: для більшості французів, на відміну від інших трьох країн, «не все так однозначно». З іншого боку, я був приємно здивований підтримці німців», – коментує результати підприємець.

Водночас у питанні підтримки виходу західних компаній з Росії Франція також показала не вкрай приємні результати.

Найбільше підтримують рішення компаній про вихід з Росії США і Британія – по 73%, далі йде Німеччина – 60%, а на останньому місці, традиційно, Франція – 42%. Додамо, що у Франції 42% населення не підтримують такого рішення, що є найбільшим результатом серед опитуваних країн (США – 15%, Британія – 18%, Німеччина – 24%).

«Тут бачимо дві речі. Попри те, що німці підтримують Україну майже так само, як американці та британці, у цьому питанні їхня позиція є більш «прагматичною». З іншого боку, це все одно більш як 50% населення. Позиція французів в цьому питанні для нас найбільш несприятлива», – наголосив Дубілет.

Водночас на запитання, «чи ви замислювались над тим, щоб бойкотувати продукцію компаній, які не виходять з Росії?», «так» відповіли 67% британців, 65% американців, 54% німців і лише 39% французів.

Останні ж найбільше не готові бойкотувати товари країни-агресора – 61%, тоді як 46% німців, 35% американців та 33% британців не проти це робити.