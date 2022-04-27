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    Думки вголос

    Європа вже готується до майбутньої зими

    • Ростислав Павленко

      Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кремль сам догрався до того, що втратить статус великої держави - Європа вже готується до майбутньої зими
    Кремль сам догрався до того, що втратить статус великої держави
    фото з відкритих джерел

    Поступово стають реальністю сценарії обмеження Московії

    Рішення московської влади погратися з постачанням газу в Європу грає з нею злий жарт: вона сама підтверджує давню тезу про те, що енергетика для неї – не так бізнес, як зброя. Це змушує європейців думати і приймати рішення швидше, ніж комусь би хотілося.

    Тому європейські оператори газової інфраструктури готуються до всіх сценаріїв майбутньої зими, зокрема й до сценарію «повної відсутності російського газу» і припинення постачання споживачам.

    Поступово стають реальністю сценарії обмеження Московії, які ще на початку повномасштабного вторгнення видавалися фантастичними. Московії варто і далі себе поводити по варварськи – і шлях на дно гарантований. А тим часом триває розхитування основ і розкріплення скрєп:

    Перше. Німеччина готова припинити імпорт російської нафти і в найближчі дні планує знайти альтернативних постачальників.

    Друге. З Росії виходять навіть власні виробники. Країну залишає виробництво мотоциклів «Урал». Виробник змушений перенести виробництво до Казахстану. Рішення пов'язане з нестачею комплектуючих та забороною техніки з Росії.

    Третє. Міжнародна федерація хокею позбавила Росію права на проведення Чемпіонату світу 2023 року. Також Росію позбавили права на проведення Гран-прі з фігурного катання.

    Четверте. Велика Британія розширила список санкцій проти Росії ще на 195 фізичних та юридичних осіб.

    Польща ввела власні санкції проти «Газпрому», «Новатека», «Акрона», у списку санкцій 35 фірм і 15 фізичних осіб з РФ і Білорусі.

    Великі комерційні банки в Естонії заявили про припинення платежів до Росії та Білорусі, а також звідти, у зв'язку з повномасштабною війною, розпочатою РФ в Україні.

    Нідерланди з 27 квітня призупиняють видачу віз росіянам.

    П'яте. Ну і верх знущання над мешканцями країни, яка зробила билюю Кафку і Орвелла – туроператор TUI просить готелі Туреччини скасувати бронювання турфірм із російськими власниками.

    Такими темпами і про «ол-інклюзів» доведеться забути, і познавати красоти Нечорнозем’я.

    Далі точно буде.

    Джерело: блог Ростислава Павленка

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    Теги: росія окупанти енергетика Польща Німеччина зброя санкції війна Європа імпорт бізнес Україна окупація #stoprussia
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    Європа вже готується до майбутньої зими