Європа вже готується до майбутньої зими
Поступово стають реальністю сценарії обмеження Московії
Рішення московської влади погратися з постачанням газу в Європу грає з нею злий жарт: вона сама підтверджує давню тезу про те, що енергетика для неї – не так бізнес, як зброя. Це змушує європейців думати і приймати рішення швидше, ніж комусь би хотілося.
Тому європейські оператори газової інфраструктури готуються до всіх сценаріїв майбутньої зими, зокрема й до сценарію «повної відсутності російського газу» і припинення постачання споживачам.
Поступово стають реальністю сценарії обмеження Московії, які ще на початку повномасштабного вторгнення видавалися фантастичними. Московії варто і далі себе поводити по варварськи – і шлях на дно гарантований. А тим часом триває розхитування основ і розкріплення скрєп:
Перше. Німеччина готова припинити імпорт російської нафти і в найближчі дні планує знайти альтернативних постачальників.
Друге. З Росії виходять навіть власні виробники. Країну залишає виробництво мотоциклів «Урал». Виробник змушений перенести виробництво до Казахстану. Рішення пов'язане з нестачею комплектуючих та забороною техніки з Росії.
Третє. Міжнародна федерація хокею позбавила Росію права на проведення Чемпіонату світу 2023 року. Також Росію позбавили права на проведення Гран-прі з фігурного катання.
Четверте. Велика Британія розширила список санкцій проти Росії ще на 195 фізичних та юридичних осіб.
Польща ввела власні санкції проти «Газпрому», «Новатека», «Акрона», у списку санкцій 35 фірм і 15 фізичних осіб з РФ і Білорусі.
Великі комерційні банки в Естонії заявили про припинення платежів до Росії та Білорусі, а також звідти, у зв'язку з повномасштабною війною, розпочатою РФ в Україні.
Нідерланди з 27 квітня призупиняють видачу віз росіянам.
П'яте. Ну і верх знущання над мешканцями країни, яка зробила билюю Кафку і Орвелла – туроператор TUI просить готелі Туреччини скасувати бронювання турфірм із російськими власниками.
Такими темпами і про «ол-інклюзів» доведеться забути, і познавати красоти Нечорнозем’я.
Далі точно буде.
Джерело: блог Ростислава Павленка