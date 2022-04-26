Росія не може продати свою нафту: нема покупців ні в Європі, ні в Азії

«Роснєфть» не отримала жодної заявки на виставлений обсяг нафти

Російська державна компанія «Роснєфть» не змогла знайти покупців для 37 мільйонів барелів (приблизно 5 млн тонн) нафти марки Urals з постачанням у травні та червні.

Як пише Bloomberg із посиланням на трейдерів, російська компанія не отримала жодної заявки від європейських компаній на виставлений обсяг нафти.

Пропозиції азіатських нафтових компаній «Роснєфть» у свою чергу вважала занизькими. А представники цих компаній поскаржилися на дуже суворі вимоги «Роснєфті», серед яких, зокрема, стовідсоткова передоплата.

Reuters пише, що відмова європейських компаній пов'язана з тим, що «Роснєфть» зажадала передоплату за нафту в рублях. За даними агентства, російська компанія не змогла продати 6,5 млн тонн нафти марок Urals, Siberian Light, Sokol і ESPO Blend.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав світове співтовариство до глобального нафтового ембарго щодо країни-агресора.

Але Європа ще не скоро зможе відмовитись від російських нафти та газу.

Однак нафтові трейдери скоротять закупівлю нафти в компаній РФ із 15 травня – Reuters.

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