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    Мережа готелів Hyatt припиняє діяльність в Росії

    Hyatt має понад 1100 готелів в 69 країнах - Мережа готелів Hyatt припиняє діяльність в Росії
    Hyatt має понад 1100 готелів в 69 країнах
    фото: wikipedia

    Компанія припиняє співпрацю з готелем в Москві з 26 березня

    Американська мережа готелів Hyatt Hotels Corporation, яка управляє готелями вищого класу, припиняє діяльність з розвитку і будь-які нові інвестиції в Росії. Компанія припиняє співпрацю з готелем в Москві Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park з 26 березня. Про це йдеться у заяві Hyatt.

    «Відповідно до застосованих санкцій і урядових директив, зв'язок, контракти і відносини Hyatt з Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park припиняються з 23:59 за місцевим часом 25 березня 2022 року. Гостям з питаннями про проживання на 26 березня 2022 року і пізніше рекомендується звертатися безпосередньо в готель», – йдеться в повідомленні.

    Hyatt Hotels Corporation – американська компанія, що управляє мережами готелів вищого класу. Hyatt має понад 1100 готелів і в 69 країнах.

    Як повідомлялося, близько 40% будівельних компаній почали заморожувати свої проєкти у всій Росії.

    До слова, через введені проти РФ санкції і відходом з російського ринку деяких виробників ліків росіяни кинулися запасатися антидепресантами, снодійними і протизаплідними засобами.

    До слова, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ.

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          Теги: росія окупанти США війна бізнес Україна окупація #stoprussia
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          Мережа готелів Hyatt припиняє діяльність в Росії