Чи можна подати сорокоуст онлайн? Роз'яснення Помісної церкви

приймає записки за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі

Православна церква України приймає записки за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі

ПЦУ приймає записки за здоров'я та за упокій онлайн, але для однієї літургії

Віряни Православної церкви України щосуботи можуть подати онлайн записки за здоров’я та за упокій близьких людей. Про це повідомляється на офіційній сторінці Помісної церкви у фейсбуці.

За кожне написане ім’я молитва звершуватиметься лише під час однієї Божественної літургії. Сорокоуст же подається безпосередньо у храмах.

«Для цього потрібно звернутися до церковної лавки, продиктувати або записати у визначену книгу імена людей, за яких ви хочете подати сорокоуст (вказати у родовому відмінку ім'я, дане людині при хрещенні). В книзі вказується також певні дати, протягом яких людину будуть поминати за богослужінням. Зазвичай, подаючи сорокоуст, люди здійснюють пожертви на храмові потреби», - йдеться у повідомленні.

Сорокоуст – це особливе церковне молитовне поминання християнина протягом сорока літургій. Сорокоусти подають у храмах як за здоров’я живих, так і за упокій спочилих.

Як і коли поминають тих, за кого подали сорокоуст?

У православних храмах за Божественною літургією, під час проскомидії (першої частини літургії), виймається часточка з просфори з поминанням імені живого або померлого (за кого замовлений сорокоуст). В кінці літургії з молитвою «Обмий, Господи, гріхи тих, що тут поминалися, Кров’ю Твоєю Чесною, молитвами святих Твоїх» священник опускає часточки в чашу з Кров'ю Христовою. Таким чином відбувається поминання протягом сорока літургій.

Сорокоуст – це сорок днів?

Ні, це сорок літургій. Якщо в храмі звершується богослужіння щодня, то людину, за яку подали сорокоуст, будуть поминати на літургії протягом сорока днів. Але якщо, наприклад, літургію в храмі служать не щодня (як часто відбувається, наприклад, у сільських храмах), то сорок літургій можуть календарно розтягнутися на більше, аніж 40 днів. В монастирях богослужіння звершують щоденно. До того ж, варто враховувати й особливості церковного богослужбового року. Наприклад, під час Великого посту, Божественна літургія за чином святителя Іоана Золотоустого та Василія Великого, на яких відбувається поминання, звершується в суботу та неділю і великі свята.

Як вже відомо, Вселенський Патріарх Варфоломій разом з Епіфанієм проведуть літургію в Києві цієї неділі.

Богослужіння розпочнеться 22 серпня у Соборі Святої Софії о 9:00.

ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви. Водночас просить враховувати заходити безпеки, які вживатимуться.

Крім того, за даними пресслужби, напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Як повідомлялося, у храмах Запорізької єпархії Московської церкви ініціювали провокативний флешмоб проти візиту Константинопольського патріарха Варфоломія в Україну. Парафії фотографуються з плакатами «Варфоломей, мы тебя не звали» і викладають фото в соціальних мережах.

Нагадаємо, московська церква розпланувала, як зірвати візит Варфоломія.