Настоятель монастиря Української церкви в Криму порівняв дії російських окупантів із гітлерівськими

«Нацисти й гітлерівці також говорили, що виконують свою роботу!»

Слідчі окупаційного так званого Центру протидії екстремізму Сімферополя обвинуватили настоятеля Української церкви в Криму, архімандрита Даміана у проведенні місіонерської діяльності. Такі звинувачення не базуються на реальних фактах і схожі на політику Гітлера, в інтерв'ю «Главкому» розповів настоятель монастиря УПЦ.

«Тут нікого не вербують і не переманюють на іншу релігію», – підкреслив архімандрит.

Отець Даміан зазначив, що силовики ніяк не відреагували на його зауваження про тиск «правоохоронних органів» на релігійну спільноту в Криму, зокрема, на нахабний візит й зрив богослужіння в монастирі Української церкви.

«Коли я про це казав, вони не відреагували, промовчали, робили вигляд, що щось записують. Невже я не можу запросити до себе людей? Питав у них, чи ходять до них у гості? А вони все одно про своє: ви займаєтеся незаконною місіонерською діяльністю», – розповідає архімандрит.

У монастирі лише моляться, стверджує настоятель. Вербувати нікого не збираються, тим більше, що люди давно зробили свій вибір на користь християнства. Проте за нинішніх умов богослужіння тепер стало злочином. Як і розповсюдження релігійної періодики, додає Даміан.

«На щастя, нічого не вилучили. Але дуже зацікавилися, як я друкую газету, чи є комп’ютер. Я відповів ствердно. Чесно кажучи, думав, що у мене одразу і комп’ютер, і мобільний телефон заберуть», – поділився враженнями релігійник.

Проте конфіскація майна – це лише питання часу, вважає архімандрит. Єдине, чого не відніме псевдовлада Криму – це можливість молитися. На такий аргумент силовики також не відповіли.

«ПЦУ не є забороненою організацією навіть у Російській Федерації. Наприклад, Свідків Єгови вони заборонили, чи нашу кримську Хізб ут-Тахрір заборонили. У правовій державі те, що не заборонено, є дозволеним. Чому ж нам тоді забороняють молитися? На цей аргумент вони також ніяк не відреагували. Мовляв, ми виконуємо свою роботу. Але ж нацисти, гітлерівці, також говорили, що виконують свою роботу!», – додав священник.

Те, що сталося не має налякати парафіян, впевнений настоятель монастиря. Їхня спільнота досить тісна, більшість вірян виїхала ще на початку анексії. Людям, що лишилися тут, втрачати немає чого. «Я не думаю, що це якось вплине, бо чого ще пенсіонеркам боятися?», – додав Даміан.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 8 серпня увірвалися до монастиря й змусили зупинити богослужіння. Вони змусили настоятеля храму, архімандрита Даміана перервати службу. Слідчі окупаційного так званого Центру протидії екстремізму Сімферополя на чолі з майором Володимиром Горєвановим обвинуватили отця Даміана у проведенні місіонерської діяльності.

Зазначимо, в уряді готують нові санкції проти російських посадовців за тиск на релігійну спільноту в окупованому Криму.

Уже призначена дата суду над настоятелем храму ПЦУ в окупованому Криму.