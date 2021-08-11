«Варфоломей, мы тебя не звали». Московська церква влаштувала провокаційний флешмоб (фото)

Парафії фотографуються з плакатами «Варфоломей, мы тебя не звали» і викладають фото в соціальних мережах

Священники Московської церкви закликають приєднуватися до флешмобу тих, хто «не чекає стамбульського пашу»

У храмах Запорізької єпархії Московської церкви ініціювали провокативний флешмоб проти візиту Константинопольського патріарха Варфоломія в Україну. Парафії фотографуються з плакатами «Варфоломей, мы тебя не звали» і викладають фото в соціальних мережах.

Як зазначив на своїй сторінці в Facebook завідувач канцелярією Запорізької єпархії протоієрей Геннадій Елін, за вірян УПЦ МП вирішили, що вони дуже чекають приїзду патріарха Варфоломія, «якого від нашого імені запросили на святкування 30-річчя Незалежності України».

«Всіх, хто не чекає цього стамбульського пашу, прошу приєднуватися до флешмобу та розмістити на своїй особистій сторінці текст «Варфоломей, мы тебя не звали!». Можна роздрукувати табличку формату А4 з цим текстом і розмістити фото на своїй сторінці. Або зробити загальне фото з плакатом і розмістити на вашій сторінці або сторінці вашого приходу. До публікації обов'язково додайте хештег: #Стопварфоломей», – заявив протоієрей Московської церкви.

У провокаційному флешмобі вже взяли участь кілька парафій.

«Ми не раби Варфоломія, ми слуги Божі!», – написав у своєму Telegram-каналі протоієрей УПЦ МП Олександр Овчаренко, клірик храму святих благовірних Петра і Февронії в Запоріжжі.

Тим часом російські силовики в окупованому Криму 8 серпня увірвалися до монастиря й змусили зупинити богослужіння. Вони змусили настоятеля храму, архімандрита Даміана перервати службу. Слідчі окупаційного так званого Центру протидії екстремізму Сімферополя на чолі з майором Володимиром Горєвановим обвинуватили отця Даміана у проведенні місіонерської діяльності.

Зазначимо, в уряді готують нові санкції проти російських посадовців за тиск на релігійну спільноту в окупованому Криму.

Уже призначена дата суду над настоятелем храму ПЦУ в окупованому Криму.

Зазначимо, в Україні очікують візиту Вселенського патріарха Варфоломія і його участі у святкуванні 30-річчя незалежності країни. «Держава зробить усе, щоби візит Вселенського патріарха в Україну відбувся на найвищому рівні», – заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з єпископом Константинопольської православної церкви, митрополитом Халкідонським Еммануїлом.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запросив Патріарха Варфоломія в Україну восени минулого року. Він підтвердив свій візит до нашої держави. А у березні цього року прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав Папі Римському Франциску президентське запрошення звершити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Зазначимо, патріарх Варфоломій не визнає МП в Україні та юрисдикцію РПЦ над Києвом, а її єпископів називає просто єпископами РПЦ в Україні.

МП виступив проти візиту Варфоломія в Україну, заявляючи про можливе протистояння. Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, всупереч церковним канонам не визнає рішень Вселенського патріарха і розриває зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ.

Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.