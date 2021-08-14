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    Вселенський Патріарх Варфоломій разом з Епіфанієм проведуть літургію в Києві наступного тижня

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    ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви - Вселенський Патріарх Варфоломій разом з Епіфанієм проведуть літургію в Києві наступного тижня

    ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви

    Фото з відкритих джерел

    Варфоломій та Епіфаній проведуть літургію у Софійському соборі 22 серпня

    Вселенський патріарх Варфоломій в рамках візиту до Києва проведе 22 серпня разом з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії. Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

    «В неділю, 22 серпня 2021 р., на території собору Святої Софії в м. Києві просто неба відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два предстоятелі - Всесвятійший Вселенський патріарх Варфоломій та Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній», - йдеться в повідомленні.

    Початок богослужіння о 9:00.

    ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви. Водночас просить враховувати заходити безпеки, які вживатимуться.

    Крім того, за даними пресслужби, напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

    Як повідомлялося, у храмах Запорізької єпархії Московської церкви ініціювали провокативний флешмоб проти візиту Константинопольського патріарха Варфоломія в Україну. Парафії фотографуються з плакатами «Варфоломей, мы тебя не звали» і викладають фото в соціальних мережах.

    Нагадаємо, московська церква розпланувала, як зірвати візит Варфоломія.

    Теги: церква Українська православна церква Україна Вселенський патріарх Варфоломій Епіфаній
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    Вселенський Патріарх Варфоломій разом з Епіфанієм проведуть літургію в Києві наступного тижня