Вселенський Патріарх Варфоломій разом з Епіфанієм проведуть літургію в Києві наступного тижня

ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви

Варфоломій та Епіфаній проведуть літургію у Софійському соборі 22 серпня

Вселенський патріарх Варфоломій в рамках візиту до Києва проведе 22 серпня разом з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії. Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

«В неділю, 22 серпня 2021 р., на території собору Святої Софії в м. Києві просто неба відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два предстоятелі - Всесвятійший Вселенський патріарх Варфоломій та Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній», - йдеться в повідомленні.

Початок богослужіння о 9:00.

ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви. Водночас просить враховувати заходити безпеки, які вживатимуться.

Крім того, за даними пресслужби, напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Як повідомлялося, у храмах Запорізької єпархії Московської церкви ініціювали провокативний флешмоб проти візиту Константинопольського патріарха Варфоломія в Україну. Парафії фотографуються з плакатами «Варфоломей, мы тебя не звали» і викладають фото в соціальних мережах.

Нагадаємо, московська церква розпланувала, як зірвати візит Варфоломія.