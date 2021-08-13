Московська церква розпланувала, як зірвати візит Варфоломія

На 21 серпня у Вселенського патріарха запланована зустріч з спікером Ради

Московська церква в Україні збирається 21 серпня провести мітинг під Верховною Радою, де в цей час запланована зустріч Вселенського патріарха Варфоломія з спікером парламенту Дмитром Разумковим. Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.

«21 серпня, о 9.00, у суботу необхідно зібратися біля Верховної Ради. Повідомте парафіянам і духовенству. В цей час буде зустріч Варфоломія з спікером Ради...прошу серйозно поставитися», – повідомлення такого змісту розсилається парафіяльним священикам Московської церкви.

За інформацією джерела, на акцію виділено велике фінансування для підвезення великої кількості вірян.

«Є варіант повного блокування Верховної Ради, щоб не допустити до зали Варфоломія», – припускає співрозмовник.

Нагадаємо, у храмах Московської церкви ініціювали провокативний флешмоб проти візиту Константинопольського патріарха Варфоломія в Україну. Парафії фотографуються з плакатами «Варфоломей, мы тебя не звали» і викладають фото в соціальних мережах.

Зазначимо, в Україні очікують візиту Вселенського патріарха Варфоломія і його участі у святкуванні 30-річчя незалежності країни. «Держава зробить усе, щоби візит Вселенського патріарха в Україну відбувся на найвищому рівні», – заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з єпископом Константинопольської православної церкви, митрополитом Халкідонським Еммануїлом.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запросив Патріарха Варфоломія в Україну восени минулого року. Він підтвердив свій візит до нашої держави. А у березні цього року прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав Папі Римському Франциску президентське запрошення звершити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Зазначимо, патріарх Варфоломій не визнає МП в Україні та юрисдикцію РПЦ над Києвом, а її єпископів називає просто єпископами РПЦ в Україні.

МП виступив проти візиту Варфоломія в Україну, заявляючи про можливе протистояння. Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, всупереч церковним канонам не визнає рішень Вселенського патріарха і розриває зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ.

Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.