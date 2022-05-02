Чи продовжиться мобілізація після 24 травня: відповідь командування ЗСУ

В Україні, ймовірно, після 24 травня продовжать загальну мобілізацію

В Україні вже понад два місяці діє воєнний стан. Терміни загальної мобілізації спливають 24 травня, однак призов може бути продовжений. Як повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач під час брифінгу 2 травня, це залежатиме від ситуації на передовій.

«Все залежить від обстановки, яка складеться станом на той момент, коли мобілізація має закінчитися. Якщо потреба буде, продовжуватимуться бойові дії, однозначно буде потреба у поповненні військовими фахівцями наших військових частин. Тому керівництвом, я думаю, буде продовжена мобілізація після 24 травня», – сказав Горбач.

Відомо, що 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної російсько-української війни президент Володимир Зеленський підписав указ про воєнний стан та загальну мобілізацію. Згідно з законодавством, призов до лав ЗСУ може проводитись протягом 90 діб з дня набрання чинності указу президента про загальну мобілізацію. Цей термін спливає 24 травня.

Нагадаємо, раніше Міноборони пояснило, хто не підлягає призову під час мобілізації.

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