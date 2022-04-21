Примусова мобілізація та терор населення. Окупанти звірствують на Херсонщині

Генеральний штаб надав оперативну інформацію про ситуацію на фронті

Триває 57-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Також на Слобожанському напрямку окупанти нарощують системи технічного забезпечення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 21 квітня.

Слобожанський напрямок

У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією.

Ворог продовжує часткове блокування та обстріли Харкова.

Донецький і Таврійський напрямки

На Донецькому і Таврійському напрямках противник й надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.

На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною.

Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення.

Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що «зелених коридорів» більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних сил України російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ.

Інші напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, змін в стані та положенні угруповань його військ не виявлено.

Крім того, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктам військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

Наші перемоги

Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уражено чотири повітряні цілі: три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, десять одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і ворожий склад з боєприпасами.

Як повідомлялося, на Херсонщині російські окупанти активізували підготовку до «референдуму». Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня.