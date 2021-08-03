Головне – емоції, а не нормативи: фізкультуру в дітей оцінюватимуть по-новому

У МОН презентували оновлену програму з фізичної культури для 5-6 класів

Міністерство освіти і науки презентовало модельну програму з фізичної культури для учнів 5-6 класів, яку цьогоріч розпочнуть пілотувати у п'ятих експериментальних класах Нової української школи.

Основне завдання модельної програми – здійснювати не спортивну підготовку учнів, а розвивати їхні фізичні якості. Про це повідомили на сайті Міністерства освіти і науки.

Кілька видів спорту на уроці фізкультури

Програма містить понад 30 варіативних модулів – із них учні за погодженням із вчителем зможуть обирати ті, які вивчатимуть на уроках. Самі варіативні модулі змінюватимуться кожну чверть або триместр. Окрім того, школи можуть закуповувати інвентар під кожен варіативний модуль.

Експертка з МОН Галина Коломоєць розповіла, що раніше, починаючи з 5 класу на уроках фізкультури додавались модулі певних видів спорту. Так, на початку кожного навчального року вчителі обирали чотири види спорту, яким вони навчали класи.

Але відтепер модулі видів спорту обиратимуть учні спільно з учителями. Одночасно можна обирати 3-4 модулі. Це означає, що в одному спортивному залі може одночасно викладатися кілька видів спорту на кожному уроці.

Як в одному залі викладати 3-4 види спорту? Для цього вчителі мають обирати різні виду спорту, які можливо проводити на невеликій площі. Це петанк, черлідинг, мініфутбол, теніс, корфбол тощо.

Обов'язкові години фізкультури

Модельна програма передбачає обов’язкові три години фізичної активності на тиждень, і це не залежить від типу закладу освіти. Водночас рухова активність дітей у школах має становити 6 годин на тиждень.

Нові стандарти оцінювання

Програма передбачає формувальне оцінювання. Головна мета уроків – щоб дитина рухалась, отримувала емоційне задоволення, не переживаючи про проходження нормативів.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

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