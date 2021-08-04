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    Чи будуть у школах уроки сексуального виховання – коментар міністра освіти

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    Шкарлет каже, що за кожну годину вчителі &laquo;б'ються&raquo; - Чи будуть у школах уроки сексуального виховання – коментар міністра освіти
    Шкарлет каже, що за кожну годину вчителі «б'ються»

    Ставку роблять на інтегровані освітні програми, каже Шкарлет

    У рамках загальноосвітньої шкільної програми є предмети, які передбачають сексуальне виховання дітей. Про це сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, пише «Слово і діло».

    «Дитина в будь-якому випадку має бути гармонійно розвинена. Колись в Радянському Союзі це була заборонена тема, незручна. Але брак інформації негативно відбивається потім на суспільстві. Це звичайна у всьому світі тема, яку ніхто не порушує так гостро. Вона імплементована в нормальне життя специфічними уроками. У нас, наприклад, є уроки «Я, моє здоров'я, моє життя», «Захисти себе від ВІЛ»... Це – теж сексуальне виховання, це певна культура взаємин між чоловіком і жінкою, це життєві нормальні природні речі, які імплементовані в певні базові програми освітні, і нічого страшного тут немає», – сказав міністр.

    Він також зазначив, що вводити якісь окремі дисципліни не дозволяють часові обмеження.

    «У нас є ще хімія, біологія, фізика, математика, фізичне виховання, праця, образотворче мистецтво, спів ... 30 годин в середньому на всі дисципліни, за кожну годину вчителі «б'ються» – багато всього не охопиш. Тому є інтегровані освітні програми, інтегровані курси, які в рамках, наприклад, біології, основ здоров'я формують специфічні теми...», – пояснив Шкарлет.

    Нагадаємо, Міністерство освіти і науки презентовало модельну програму з фізичної культури для учнів 5-6 класів, яку цьогоріч розпочнуть пілотувати у п'ятих експериментальних класах Нової української школи.

    Основне завдання модельної програми – здійснювати не спортивну підготовку учнів, а розвивати їхні фізичні якості.

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    Теги: міністр освіта Сергій Шкарлет навчання, школа, освіта
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    Чи будуть у школах уроки сексуального виховання – коментар міністра освіти