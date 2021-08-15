  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Міністр освіти: результати ЗНО не є діагнозом школі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Шкарлет: Цього року було на 92 тис. більше тих, хто складав ЗНО з математики, ніж торік - Міністр освіти: результати ЗНО не є діагнозом школі

    Сергій Шкарлет: Цього року було на 92 тис. більше тих, хто складав ЗНО з математики, ніж торік

    Фото: glavcom.ua

    Сергій Шкалет прокоментував провальні результати останнього ЗНО

    Близько 30% випускників не склали зовнішнє незалежне тестування з математики. Проте локдауни не вплинули на такі результати. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр освіти Сергій Шкарлет.

    «Результати ЗНО з математики справді є низькими. Є понад 30% тих, хто не склав тестування. Але слід зважати і на те, що цього року було на 92 тис. більше тих, хто складав ЗНО з математики, ніж торік. А також на 35 тис. тисячі більше тих, хто успішно склав цей іспит з математики», – наголосив Шкарлет.

    Очільник Міносвіти переконаний, що локдаун не вплинув на такі показники. «ЗНО складають учні з 5 по 11 клас. Найскладніші завдання були у школярів 6-8 класів. Фізика, математика, хімія, біологія у нас десятки років пасуть задніх за успішністю серед дисциплін. Аби покращити ситуацію, у 2020 році уряд визначив пріоритет розвитку природничо-математичної освіти, аби вона супроводжувала все життя, починаючи з дошкільного віку, впровадження STEM-кабінетів (впровадження курсів або програм навчання із застосуванням математичних знань і наукових понять, які готують учнів до освіти після школи та успішного працевлаштування, – ред.)», – повідомив чиновник.

    Нагадаємо, результати цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання з математики шокували країну: третина абітурієнтів провалили тест. Іншими словами, з 244 тис. учнів, які писали ЗНО, не склали тест 76 тис.

    Виконувач обов’язків директора Українського Центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв’ю «Главкому» розповів про причини освітньої біди 2021 року та порівняв результати ЗНО з іншими країнами.

    Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вирішив пройти тести ЗНО з математики і був здивований отриманими результатами.

    До слова, ЗНО з історії України у 2021 році не склав кожен п’ятий абітурієнт.

    Цього року на бюджет змогли вступити майже 65 тисяч абітурієнтів.

    Міносвіти повідомило, які спеціальності та вузи були найпопулярнішими серед вступників у 2021 році.

    Читайте також інтерв’ю: Сергій Шкарлет: Є області, де вакциновано всього 7% вчителів
    Теги: ЗНО-2021 міністр школа вуз навчання учні Сергій Шкарлет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міністр освіти: результати ЗНО не є діагнозом школі