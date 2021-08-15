Міністр освіти: результати ЗНО не є діагнозом школі

Сергій Шкарлет: Цього року було на 92 тис. більше тих, хто складав ЗНО з математики, ніж торік

Сергій Шкалет прокоментував провальні результати останнього ЗНО

Близько 30% випускників не склали зовнішнє незалежне тестування з математики. Проте локдауни не вплинули на такі результати. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр освіти Сергій Шкарлет.

«Результати ЗНО з математики справді є низькими. Є понад 30% тих, хто не склав тестування. Але слід зважати і на те, що цього року було на 92 тис. більше тих, хто складав ЗНО з математики, ніж торік. А також на 35 тис. тисячі більше тих, хто успішно склав цей іспит з математики», – наголосив Шкарлет.

Очільник Міносвіти переконаний, що локдаун не вплинув на такі показники. «ЗНО складають учні з 5 по 11 клас. Найскладніші завдання були у школярів 6-8 класів. Фізика, математика, хімія, біологія у нас десятки років пасуть задніх за успішністю серед дисциплін. Аби покращити ситуацію, у 2020 році уряд визначив пріоритет розвитку природничо-математичної освіти, аби вона супроводжувала все життя, починаючи з дошкільного віку, впровадження STEM-кабінетів (впровадження курсів або програм навчання із застосуванням математичних знань і наукових понять, які готують учнів до освіти після школи та успішного працевлаштування, – ред.)», – повідомив чиновник.

Нагадаємо, результати цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання з математики шокували країну: третина абітурієнтів провалили тест. Іншими словами, з 244 тис. учнів, які писали ЗНО, не склали тест 76 тис.

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