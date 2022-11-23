Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW

Окупанти намагаються поповнити свій арсенал систем високоточної зброї

Російські загарбницькі війська суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські військові відчувають проблеми з поповненням арсеналу систем високоточної зброї. Вони допускають, що у зв’язку з цим Росія суттєво навантажила наявні можливості своєї військової промисловості у виробництві цих ракет.

«Проте виснаження арсеналу високоточних ракет російської армії, швидше за все, не дозволить їй завдавати ракетні удари у високих темпах», – вважає ISW.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у РФ залишилося 118 «Іскандерів», 347 ракет «Онікс», 6980 С-300, 229 «Калібрів», 132 Х-101, 150 Х-555.

Президент Володимир Зеленський заявив,що Росія випустила понад 4700 ракет по Україні за 270 днів.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомив, що росіяни намагаються організувати українцям блекаут, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я. Виграний час загарбники хочуть використати для перегрупування і нового нападу.