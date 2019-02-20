Чи знімуть Порошенка з виборів? Верховний суд поставив крапку у скандальний справі



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Президент Петро Порошенко на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», де відбулося офіційне його висунення на другий термін

Судовий позов подав інший кандидат у президенти Віталій Купрій

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без задоволення апеляційну скаргу кандидата у президенти і нардепа Віталія Купрія, який добивався скасування реєстрації кандидатом у президенти діючого главу держави Петра Порошенка.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 18 лютого.

Позивач стверджував, що 9 із 16 членів ЦВК мали реальний конфлікт інтересів, коли голосували за постанову від 7 лютого 2019 року № 253 «Про реєстрацію кандидата на пост президента України Петра Порошенка на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року». Такий висновок Купрій зробив на підставі інформації, отриманої із засобів масової інформації.

Тому, на думку нардепа, члени ЦВК під час голосування за спірне рішення не дотрималися вимог законів про запобігання корупції і про вибори президента України.

Шостий апеляційний адміністративний суд 14 лютого повністю відмовив Віталію Купрію у задоволенні позову. Не погоджуючись із таким рішенням, позивач звернувся до Верховного Суду із апеляційною скаргою. Він вважає, що апеляційний суд не дослідив питання того, як саме впливають повноваження президента України щодо внесення подань про призначення та звільнення членів ЦВК на факт наявності реального конфлікту інтересів.

Крім того, у судовому засіданні Купрій повідомив, що йому стало відомо зі сторінки одного Інтернет-видання про те, що голова ЦВК Тетяна Сліпачук святкувала Новий рік разом з чинним президентом Петром Порошенком, що є прямим доказом її залежності від останнього.

У суді представники ЦВК заявили, що претензій до форми, змісту і порядку прийняття оскаржуваної постанови ЦВК у Купрія немає. Додали, що під час ухвалення спірного рішення жоден з членів ЦВК, що брали участь у голосуванні, не заявили про наявність у нього потенційного чи реального конфлікту інтересів.

Що стосується закидів про нібито спільне святкування Нового року, то, за словами відповідачів, 31 грудня 2018 року було оголошено про початок виборчого процесу, а тому голова ЦВК Сліпачук разом з іншими членами брала участь у засіданні Комісії.

Представник Порошенка зазначив у суді, що роздруківка з мережі Інтернет, яку надав Купрій, не може бути доказом існування конфлікту інтересів при прийнятті оскаржуваної постанови, як у голови ЦВК, так і у її членів.

Також він спростував закиди на адресу глава держави про нібито святкування Нового року з головою ЦВК, надавши суду відомості з офіційної сторінки президента України у «Фейсбуці» про перебування Порошенка і його дружини на Софіївській площі у Києві 31 грудня 2018 року.

Верховний суд дійшов висновків, що публікації з Інтернет-видань, на які посилається Віталій Купрій, є оціночними судженнями їх авторів (про спільне святкування Нового року голови ЦВК та президента, а також утримання Порошенком стабільної більшості в ЦВК - «Главком») та не є належними і допустимими доказами.

Також Верховний суд визнав, що не є тим органом, до повноважень якого належить встановлення фактів наявності чи відсутності реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів ЦВК. Це прерогатива Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Разом з тим, у матеріалах справи відсутнє будь-яке рішення спеціально уповноважених органів у сфері протидії корупції чи приписи НАЗК, як це передбачено нормами Закону України «Про запобігання корупції», - сказано у постанові Верховного суду.

У підсумку суд не знайшов підстав для скасування постанови ЦВК про реєстрацію кандидатом у президенти чинного главу держави Петра Порошенка.

Як повідомляв «Главком», 8 лютого Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.

Крім того, 47 претендентам було відмовлено у реєстрації кандидатами у президенти.

Нагадаємо, що 20 вересня 2018 року Верховна Рада призначила до Центральної виборчої комісії 14 нових членів. Голосування відбувалося за кожного кандидата окремо.

Перед цим подання на нових членів ЦВК вніс до парламенту президент Петро Порошенко. Шість із 14 членів ЦВК зайшли за квотою президентської фракції БПП.

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