Суд відхилив черговий позов Гриценка до ЦВК



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Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко Фото: Главком

Представник Гриценка в ЦВК повідомив, що на рішення суду подадуть апеляцію до Верховного суду

У вівторок, 19 лютого, Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити позов кандидата в президенти України Анатолія Гриценка до ЦВК України.

Про це інформує «Інтерфакс-Україна».

Представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький повідомив, що на це рішення подадуть апеляцію до Верховного суду.

Зазначається, що позов також стосувався бази даних Держреєстру виборців.

Нагадаємо, 8 лютого Верховний суд відхилив апеляцію Гриценка на рішення щодо позову до ЦВК.

Як відомо, 4 лютого Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити позов лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка до ЦВК.

Нагадаємо, 31 січня Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію «через протизаконну вимогу» до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК.

За словами Гриценка, ЦВК обмежила можливість перевірки Державного реєстру виборців для кандидатів в президенти не інакше як в робочий час офісу ЦВК і заборонила залучати до цього офіційних представників кандидата.