Міністр освіти визнав проблеми в Новій українській школі

Сергій Шкарлет вважає, що відсутність системи оцінювання у молодшій школі шкодить усвідомленню відповідальності за свої результати

Шкарлет: Змагальність учнів 1-4 класів у навчанні втрачається

Про результати навчання учнів за стандартами Нової української школи можна буде говорити через рік. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Якщо проблема в тому, що 1-4 класи не оцінюється, то ми побачимо її лише в наступному році, зараз про це зарано говорити. Коли у нас запрацює базовий стандарт середньої освіти і 136 наших шкіл будуть знов брати участь в експерименті у Новій українській школі. Тобто учні Нової української школи пройшли початкову школу, закінчили 4 клас, зараз почнеться навчання у 5 класі. От після наступного навчального року зможемо аналізувати і говорити про результати, з’явиться статистика», – пояснив чиновник.

Шкарлет визнав, що навчання в ігровій формі та отримання оцінок лише після 4 класу призводить до втрати дитиною раннього усвідомлення відповідальності за наслідки свого навчання.

«На мою думку, змагальність у навчанні учнів 1-4 класах втрачається. Тобто втрачається усвідомлення ранньої відповідальності дитини за ті чи інші наслідки етапів свого навчання. Але знову ж таки, давайте дочекаємося завершення наступного навчального року», – додав Шкарлет.

До слова, раніше у МОН заявили, що будуть оцінювати фізкультуру у дітей по-новому.

На думку керівника Українського центру оцінювання якості освіти Валерія Бойко, до провальних результатів ЗНО з математики-2021 призвело реформування системи освіти.