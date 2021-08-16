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    Міносвіти визнало: напередодні навчального року є області, де вакциновано всього 7% вчителів

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    Сергій Шкарлет заперечив дані про те, що в окремих регіонах&nbsp; вакцинації уникають 90% педагогів - Міносвіти визнало: напередодні навчального року є області, де вакциновано всього 7% вчителів
    Сергій Шкарлет заперечив дані про те, що в окремих регіонах  вакцинації уникають 90% педагогів
    Фото glavcom.ua

    Вакцинація педагогів: задніх пасуть Волинь, Рівненщина, Одещина

    Станом на 15 липня є області, де вакциновані 90% педагогів. Водночас у деяких областях вакциновано менше ніж 10% вчителів. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

    «Є області, де вакциновані 90% педагогів (заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної та позашкільної освіти). Наприклад, Київська. Є і такі, де вакциновано всього 7% вчителів, наприклад, у Волинській області. Ці дані станом на 15 липня. Нові дані збираються ще», – сказав Шкарлет.

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    Також Шкарлет розповів, чому українські вчителі уникають щеплення. Показники вакцинації педагогів у регіонах залежать від кількох факторів. Серед них: відтік населення, трудова міграція, релігійні переконання та медичні показання.

    Нагадаємо, міністр освіти розказав, які класи навчатимуться навіть за найгіршого сценарію. Цього року 1 вересня школярі розпочнуть навчання у школах, тобто без змішаного чи дистанційного варіантів проведення уроків.

    До слова, за даними на початок серпня в Україні повний курс щеплення отримали 308 тисяч працівників сфери освіти Загалом в Україні повністю вакциновані від коронавірусу понад 2,5 мільйона громадян. Тим часом на Івано-Франківщині педагоги масово відмовляються робити щеплення.

    Читайте також інтерв’ю: Сергій Шкарлет: Є області, де вакциновано всього 7% вчителів

    Теги: міністр школа Одещина Рівненщина щеплення вакцинація вчитель коронавірус Сергій Шкарлет
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    Міносвіти визнало: напередодні навчального року є області, де вакциновано всього 7% вчителів