Чиновник МОЗ повідомив, скільки грошей залишилось на лікування ковід-хворих

Міністерство охорони здоров'я готується до нового спалаху коронавірусу

Коштів на лікування українців, інфікованих коронавірусом, при помірному навантаженні на систему охорони здоров'я вистачить до кінця поточного року. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє «Українське радіо».

«Якщо ці кошти будуть закінчуватися, то ми звертатимемося до уряду за додатковим виділенням коштів», – зазначив фахівець.

За його словами, МОЗ в літній період готується до спалаху інфікування. Так, наприклад, придбані додаткові концентратори, майже всі ліжка, виділені для ковід-пацієнтів, забезпечені або централізованим киснем, або кисневими концентратами.

Крім цього, у відомстві очікують доставку чотирьох мільйонів доз ПЛР-тестів.

«Зараз сформований запас ПЛР-тестів, мінімум, на три місяці роботи, і так же - на рівні кожної лікарні, сформований запас засобів індивідуального захисту, якого вистачить на три місяці. Відбувається оновлення клінічних протоколів», – додав Ігор Кузін.

Тим часом за даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

Головний держсанлікар нагадав, що штам «Дельта» поширюється швидше, ніж інші штами, частіше призводить до госпіталізації. Втім, за його словами, вакцинація захищає від «Дельти».

До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.

Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.

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