В Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта»

Штам «Дельта» поширюється швидше, ніж інші штами, частіше призводить до госпіталізації

Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та Києві

В Україні офіційно підтверджено вже 147 випадків інфікування штамом «Дельта». Про це в ефірі Українського радіо сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Стосовно штаму «Дельта», то декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни. Тобто штам знаходиться на території України і поширюється», – заявив Кузін.

За його словами, найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

Головний держсанлікар нагадав, що штам «Дельта» поширюється швидше, ніж інші штами, частіше призводить до госпіталізації. Втім, за його словами, вакцинація захищає від «Дельти».

«Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве. Навіть при спалаху «Дельти» в різних країнах, вакциновані люди не потрапляли в лікарні і країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути такого екстранавантаження саме на систему охорони здоров'я», – сказав Кузін.

За словами санлікаря, наразі ситуація із захворюваністю на Covid-19 по всій країні поступово погіршується.

«Кожного дня ми бачимо плюс 10-15 нових випадків захворювання. Насправді, ця ситуація – доволі ризикована, адже ситуація погіршується в кожній області країни, і спалах можна очікувати не лише в окремих областях, а будь-де», – сказав Кузін.

До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.

Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що багаті країни мають запровадити мораторій на ревакцинацію препаратами проти Covid-19 до кінця вересня, щоб бідні країни могли хоч трохи виправити гнітючу ситуацію з щепленнями від коронавірусу.

Нагадаємо, що 4 серпня в Україну прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, які надала Данія.