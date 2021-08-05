  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За добу 4 серпня вакциновано від коронавірусу 159 121 особу - Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень
    За добу 4 серпня вакциновано від коронавірусу 159 121 особу
    Фото: КМДА

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 3,8 млн українців

    Понад шість мільйонів щеплень проти Covid-19 зробили в Україні. Про це сьогодні вранці інформує пресслужба МОЗ.

    Зазначається, що за добу 4 серпня вакциновано від коронавірусу 159 121 особу. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані – 63 431 людина.

    Протягом доби працювали:

    • 880 мобільних бригад,
    • 2 667 пунктів щеплення;
    • 281 центр вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людей, з них отримали одну дозу – 3 855 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 215 230 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

    Загалом проведено 6 070 323 щеплення.

    345_02

    Зазначимо, за минулу добу, 4 серпня, в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    За прогнозом, через два тижні в Україні очікується новий спалах Covid-19.

    До слова, МОЗ назвав специфічні симптоми штаму «Дельта». Зокрема, у пацієнтів з «Дельтою» можуть виникати проблеми із слухом.

    Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

    Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень