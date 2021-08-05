Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень

За добу 4 серпня вакциновано від коронавірусу 159 121 особу

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 3,8 млн українців

Понад шість мільйонів щеплень проти Covid-19 зробили в Україні. Про це сьогодні вранці інформує пресслужба МОЗ.

Зазначається, що за добу 4 серпня вакциновано від коронавірусу 159 121 особу. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані – 63 431 людина.

Протягом доби працювали:

880 мобільних бригад,

2 667 пунктів щеплення;

281 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людей, з них отримали одну дозу – 3 855 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 215 230 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 6 070 323 щеплення.

Зазначимо, за минулу добу, 4 серпня, в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

За прогнозом, через два тижні в Україні очікується новий спалах Covid-19.

До слова, МОЗ назвав специфічні симптоми штаму «Дельта». Зокрема, у пацієнтів з «Дельтою» можуть виникати проблеми із слухом.

Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.