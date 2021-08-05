Моршинське диво. У місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих

Останній випадок коронавірусу в Моршині був зафіксований 20 червня

У Моршині, що на Львівщині, у межах пілотного проєкту 66% дорослих мешканців вакцинували двома дозами проти коронавірусу. У місті не зареєстрували нових хворих на Covid-19. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

У повідомленні йдеться про те, що останній випадок коронавірусу у місті був зафіксований ще 20 червня.

Станом на 2 серпня у Моршині принаймні однією дозою щепили 72,4% дорослого населення, а повністю завершили вакцинацію 66% людей.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів: «Це дуже хороший результат. Вакцини проти Covid-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту. І це не лише український, але й світовий досвід. Звісно, ми чудово розуміємо всі обмеження такого проєкту, але маємо сказати про те, що досягнуті високі та надвисокі цифри універсального охоплення є необхідною умовою для припинення спалаху і пандемії».

Кузін додав, що мета МОЗ сьогодні – щепити якомога більше людей та не дати пандемії восени загостритись.

У Моршині більшість населення щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплювали препаратами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Загалом у місті проживають 4 239 людей, 800 з них – діти до 18 років.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що багаті країни мають запровадити ввести мораторій на ревакцинацію препаратами проти Covid-19 до кінця вересня, щоб бідні країни могли хоч трохи виправити гнітючу ситуацію з щепленнями від коронавірусу.

Нагадаємо, що 4 серпня в Україну прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, які надала Данія.

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