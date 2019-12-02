Чиновник Тернопільської райадміністрації попався на хабарі



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Чиновник вимагав 4,2 тис. доларів за затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки

У понеділок, 2 грудня, співробітники поліції затримали керівника одного з відділів Тернопільської районної державної адміністрації під час одержання частини хабара.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як повідомляє, чиновник вимагав від громадянина хабар за затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки та декларації про початок виконання будівельних робіт. Громадянин повинен був передати чиновнику 4,2 тисячі доларів «винагороди».

Правоохоронці задокументували факт передачі і отримання частини хабара в 1,5 тис. доларів, які вони вилучили у службовому кабінеті чиновника.

Дії посадової особи підпадають під ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

До слова, Служба безпеки України викрила на отриманні хабара голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції та законності Громадської ради при Київській міській держадміністрації.