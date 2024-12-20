Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення

Найман видалив свій допис, але мережею гуляють скріни і обурення не вщухає

Відомий український економіст та фінансовий аналітик Ерік Найман втрапив у скандал, опублікувавши у мережі допис після масованого ракетно-дронового удару по Києву сьогодні, 20 грудня.

«Недобрий київський ранок. Бережіть себе і диверсифікуйте свої активи. повторю: ви сильно ризикуєте, якщо тримаєте усі активи в Україні», – написав він і додав рекламу інструкцій з відкриття брокерського рахунку у США.

Допис, у якому фінансовий експерт на тлі загальної біди розмістив власну рекламу про інвестиції, обурила мережу. Найман видалив свій допис, але мережею гуляють скріни і обурення не вщухає.

Найман запостив фото руйнувань у Києві і на їх тлі виклав свою рекламу з інвестицій у США скриншот допису Наймана

«Таке буває, коли пишеш швидше, ніж думаєш», – відреагував на допис Наймана бізнесмен Гарік Корогодський.

скриншот

Дописувачі у мережі називають допис Наймана аморальним і непрофесійним.

Допис Наймана назвали аморальним скриншот коментарів

Дописувачі зауважили, що емоційність не завадила Найману втиснути у свій пост рекламу власного бізнесу.

скриншот коментарів

Співзасновник та керуючий партнер FinPoint Investment Advisors, провідної консультаційної компанії в СНД, яка спеціалізується на послугах фінансовим установам, Сергій Будкін також відреагував на допис Наймана.

Сергій Будкін звернувся до Наймана, вказавши, що він неправий скриншот допису

Після того, як допис Наймана викликав обурення у мережі, він видалив допис і опублікавав новий, у якому спробував вибачитися.

«Перепрошую, якщо мій пост зачепив особисті почуття і тим більше був сприйнятий як реклама. Це щире бажання допомогти робити заощадження в безпечному місці. Я міг не написати його просто тому, що ракета б упала на мій будинок. Але я до цього готовий і не вимагаю до себе жалості чи поблажливості. Бережіть себе і своїх близьких», - написав фінансовий експерт.

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, внаслідок ранкової атаки на Київ у декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель. Вже відомо про десятьох постраждалих та одного загиблого. У мережі весь ранок місцеві жителі, фотографи, пресслужби офіційних відомств публікують світлини моторошних наслідків атаки.