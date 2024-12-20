Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
Найман видалив свій допис, але мережею гуляють скріни і обурення не вщухає
Відомий український економіст та фінансовий аналітик Ерік Найман втрапив у скандал, опублікувавши у мережі допис після масованого ракетно-дронового удару по Києву сьогодні, 20 грудня.
«Недобрий київський ранок. Бережіть себе і диверсифікуйте свої активи. повторю: ви сильно ризикуєте, якщо тримаєте усі активи в Україні», – написав він і додав рекламу інструкцій з відкриття брокерського рахунку у США.
Допис, у якому фінансовий експерт на тлі загальної біди розмістив власну рекламу про інвестиції, обурила мережу. Найман видалив свій допис, але мережею гуляють скріни і обурення не вщухає.
«Таке буває, коли пишеш швидше, ніж думаєш», – відреагував на допис Наймана бізнесмен Гарік Корогодський.
Дописувачі у мережі називають допис Наймана аморальним і непрофесійним.
Дописувачі зауважили, що емоційність не завадила Найману втиснути у свій пост рекламу власного бізнесу.
Співзасновник та керуючий партнер FinPoint Investment Advisors, провідної консультаційної компанії в СНД, яка спеціалізується на послугах фінансовим установам, Сергій Будкін також відреагував на допис Наймана.
Після того, як допис Наймана викликав обурення у мережі, він видалив допис і опублікавав новий, у якому спробував вибачитися.
«Перепрошую, якщо мій пост зачепив особисті почуття і тим більше був сприйнятий як реклама. Це щире бажання допомогти робити заощадження в безпечному місці. Я міг не написати його просто тому, що ракета б упала на мій будинок. Але я до цього готовий і не вимагаю до себе жалості чи поблажливості. Бережіть себе і своїх близьких», - написав фінансовий експерт.
Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, внаслідок ранкової атаки на Київ у декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель. Вже відомо про десятьох постраждалих та одного загиблого. У мережі весь ранок місцеві жителі, фотографи, пресслужби офіційних відомств публікують світлини моторошних наслідків атаки.
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