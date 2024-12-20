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Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна
Українці в мережі оцінили незвичайну комунікацію президента України з російським диктатором
фото: reuters

«Це буквально його (Володимира Зеленського – «Главком») висловлювання»

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин пояснив, що Володимир Зеленський особисто погодив публікацію, в якій диктатора РФ Володимира Путіна названо «довбо**бом». Про це він розповів у соцмережі X, відповідаючи на запитання користувачів.

Так, народний депутат Роман Грищук з президентської партії «Слуга народу» запитав Литвина, як пресслужба вирішила поставити допис з нецензурним словом. 

У відповідь радник глави держави пояснив, що насправді «всі підтримали оцінку президента».

«Це буквально його (Володимира Зеленського – «Главком») висловлювання. Коли почув, що той (Володимир Путін – «Главком») сказав у Москві», – зазначив Литвин.

Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна фото 1
скриншот: Х (Twitter)

Один із користувачів, ймовірно, не повірив і перепитав Литвина, чи це Зеленський сказав написати той допис на платформі X.  «Ну да, виставити разом з відео», – підтвердив радник глави держави.

Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна фото 2
скриншот: Х (Twitter)

Нагадаємо, українці в мережі оцінили незвичайну комунікацію президента України з російським диктатором. Більшість користувачів цікавило, як взагалі відбулося рішення зробити такий допис. «Главком» зібрав найяскравіші меми про слова президента, які створили єдність у соціальних мережах.

Як повідомлялося, Путін під час телемарафону сказав, що було б «дуже цікаво», якби західні країни у Києві зосередили у конкретному місці сили ППО, а Росія саме туди ударила «Орєшніком» для експерименту. І відразу ж запропонував місце удару обрати у столиці України.

«Якщо ті західні експерти, про яких ви говорите, так вважають (що є системи, які здатні збивати російські ракети типу «Орєшнік», – «Главком»), нехай вони запропонують нам і тим на Заході, хто їм платить за їхній аналіз, провести деякий технологічний експеримент, високотехнологічну дуель 21 століття. Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження у Києві. Зосередять там усі свої сили ППО, а ми нанесемо туди удар «Орєшніком». І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона? Думаю, буде корисно подивитися на те», – йдеться у заяві.

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Теги: росія депутат путін партії українці Володимир Зеленський Дмитро Литвин Роман Грищук радник роман відео соцмережі

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