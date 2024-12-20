Москва назвала ранковий масований ракетний удар по Києву актом помсти

Масовану атаку на Київ росіяни як завжди пояснили цинічно «відповіддю на дії київського режиму»

Росіяни заявили, що нібито вразили пункт управління СБУ та конструкторське бюро «Луч»

Близько 07:00 ранку РФ нанесла вісьмома ракетами комбінованого удару по столиці. Міноборони Росії одразу видало цинічне пояснення своїм терористичним діям.

Так, 18 грудня стало відомо, що у Ростовській області ракетної атаки зазнав «Комбінат Кам'янський» – одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет. Хоча Сили оборони України не коментували це, Міноборони РФ заявило, що комбінат було атаковано «шістьма оперативно-тактичними ракетами ATACMS американського виробництва та чотирма крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow».

Тож сьогодні, 20 грудня, масовану комбіновану атаку на Київ росіяни пояснили як завжди «відповіддю на дії київського режиму».

«У відповідь на дії київського режиму, який підтримує західні куратори, сьогодні вранці завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності по пункту управління СБУ, київському конструкторському бюро «Луч», що здійснює проектування та виробництво ракетних комплексів «Нептун», крилатих ракет наземного базування РСЗВ «Ольха», і навіть позиції зенітного ракетного комплексу Patriot», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони заявили, що цілі удару нібито як досягнуто, а «всі об'єкти – вражені».

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворогзастосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район: виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється.