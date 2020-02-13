Кабмін погодив кандидатуру нового губернатора Сумщини



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В Кабміні повідомили, що кандидатура Дмитра Живицького була затверджена на засіданні уряду 12 лютого Фото: shostka.info

Сумську ОДА очолить Дмитро Живицький

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це йдеться у повідомленні в Кабінету міністрів.

В Кабміні повідомили, що на вчорашньому засіданні була затверджена кандидатура Живицького.

«Так, дійсно він був затверджений вчора. Вчора відбулося засідання», - повідомили в уряді.

На сьогодні Живицький займає пост заступник міністра розвитку громад і територій України. Згідно з його електронної декларації, володіє і користується декількома квартирами в Києві та Сумах. Має у власності два автомобілі - Skoda SUPERB та вантажівка OPEL KOMBO.

За минулий рік Живицький задекларував 584,7 тис. гривень заробітної плати в Сумській ОДА (за 8,5 місяців) і 252,3 тис. гривень зарплати в Міністерстві розвитку громад і територій (менше, ніж за 4 місяці).