Чиновника пенсійного фонду підозрюють у розкраданні більш ніж півмільйона гривень держкоштів



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ГПУ викрила чиновника у незаконному заволодінні бюджетними коштами на суму 605 тис грн

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чиновника головного управління Пенсійного фонду в Київській області за підозрою в розкраданні державних коштів. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Чиновника підозрюють у тому, що він незаконно заволодів державними коштами на суму понад 605 тис. грн, а крім того намагався заволодіти коштами ще на 813 тис. грн.

Зокрема, чиновник в електронній формі створював пенсійні справи на неіснуючих людей. В результаті таким особам безпідставно нараховувалися кошти в якості пенсійних виплат, які перераховувалися на попередньо оформлені зловмисником підставних осіб і контрольовані ним же банківські рахунки, і в подальшому знімалися в готівковій формі через банкомати.

Дії чиновника кваліфіковано за ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.361 та ч.1 ст.209 Кримінального кодексу.

Суд призначив обвинуваченому заставу в розмірі 528,6 тис.грн, яку він вніс в ході розслідування.