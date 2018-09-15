  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чиновника пенсійного фонду підозрюють у розкраданні більш ніж півмільйона гривень держкоштів

    • Розсилка
    Чиновника пенсійного фонду підозрюють у розкраданні більш ніж півмільйона гривень держкоштів

    ГПУ викрила чиновника у незаконному заволодінні бюджетними коштами на суму 605 тис грн

    Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чиновника головного управління Пенсійного фонду в Київській області за підозрою в розкраданні державних коштів. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

    Чиновника підозрюють у тому, що він незаконно заволодів державними коштами на суму понад 605 тис. грн, а крім того намагався заволодіти коштами ще на 813 тис. грн.

    Читайте також

    Зокрема, чиновник в електронній формі створював пенсійні справи на неіснуючих людей. В результаті таким особам безпідставно нараховувалися кошти в якості пенсійних виплат, які перераховувалися на попередньо оформлені зловмисником підставних осіб і контрольовані ним же банківські рахунки, і в подальшому знімалися в готівковій формі через банкомати.

    Дії чиновника кваліфіковано за ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.361 та ч.1 ст.209 Кримінального кодексу.

    Суд призначив обвинуваченому заставу в розмірі 528,6 тис.грн, яку він вніс в ході розслідування.

    Читайте також
    прокуратура суд чиновник розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ