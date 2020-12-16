Чиновники Генштабу заробляли на бійцях, які загинули на Донбасі – Міноборони

У програмі «Соромно» Яніни Соколової оприлюднили інформацію про зловживання під час перевезення тіл загиблих військових

Півля авдиту вирішуватиметься питання юридичної відповідальності причетних посадових осіб

Перевірка Міністерства оборони України встановила, що чиновники Генерального штабу наживалися на бійцях ЗСУ, які загинули на Донбасі. Про це йдеться в заяві відомства, оприлюдненій на його сторінці у Facebook.

Перевірку провело Управління із питань запобігання та виявлення корупції. Це трапилося після оприлюднення в програмі «Соромно» Яніни Соколової інформації про зловживання під час перевезення тіл загиблих військових.

За даними журналістки, посадові особи Генштабу займаються розкраданням бюджетних коштів, суттєво завищуючи вартість ритуальних послуг.

Наразі встановлено, зокрема, що «дії певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу при проведенні процедур публічних закупівель».

Після авдиту Управління цивільно-військового співробітництва Генерального Штабу Збройних Сил України та військових частин вирішуватиметься питання юридичної відповідальності причетних посадових осіб.

Раніше один з офіцерів Збройних сил України, який служить на Донбасі, надіслав Яніні Соколовій документи. Згідно з ними, фізична особа-підприємець зареєстрована на ім'я Ткачука І. І. та має місце реєстрації – гуртожиток. Він здійснює надання ритуальних послуг за завищеними цінами.

Такі послуги надавали десятки разів одним і тим самим підприємцем. Зокрема перевезення тіла військового з Донбасу додому втричі перевищувало реальну вартість.

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