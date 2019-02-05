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    Новини

    Число жертв аварії біля Мар’їнки збільшилося

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    На Донеччині 5 лютого сталась масштабна ДТП - Число жертв аварії біля Мар’їнки збільшилося
    На Донеччині 5 лютого сталась масштабна ДТП

    Усіх постраждалих госпіталізували до Курахівської міської лікарні

    Кількість загиблих у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 5 лютого між м. Мар’їнка та м. Курахове на Донеччині, зросла до 6 осіб.

    Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області. Раніше повідомлялося про 5 загиблих.

    Між Мар’їнкою та Кураховим у вівторок вранці сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, один із яких загорівся. На місці загинуло 5 людей, ще 3 постраждали

    В автомобілі Daewoo Lanos спершу було 4 загиблих, в автомобілі Chevrolet Lacetti – 1 загиблий та 3 постраждалих.

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    Число жертв аварії біля Мар’їнки збільшилося
    Число жертв аварії біля Мар’їнки збільшилося

    Постраждалих госпіталізували до Курахівської міської лікарні, де один із них помер.

     

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