  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чистка від «шлаків» та голодування: Супрун дала нові поради українцям

    • Розсилка
    Уляна&nbsp;Супрун порадила привчати організм до регулярних постів - Чистка від «шлаків» та голодування: Супрун дала нові поради українцям
    Уляна Супрун порадила привчати організм до регулярних постів

    Голодування може бути корисним, а давня практика посту в наш час отримала наукове підтвердження і Нобелівську премію з медицини

    Очільнця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун зруйнувала міфи про чистку організму від шлаків. Їх ніхто ніколи не бачив, але вони є, написала вона в Facebook. Вивести їх реально, вважає в.о. міністра охорони здоров'я. 

    За її словами, голодування може бути корисним. Вона зазначила, що воно серед ряду інших факторів (можна просто обмеження калорій і фізичні навантаження) активує автофагії - дослівно, «самопоїдання». Цей процес у тілі постійний, але слабкий. 

    Читайте також

    Як зазначила Супрун, автофагії допомагає знищувати мієлоїдні бляшки в нейронах при хворобі Альцгеймера. 

    Періоди голодування допомагають нормалізувати вагу і баланс холестерину. «Для кращого запуску автофагії голодування повинне тривати протягом 18-24 годин. Тобто для «очищення клітин від шлаків» необхідно робити розвантажувальний день або пропускати вечерю і сніданок. Можна їсти тільки в певний період дня: наприклад, з 11:00 до 18:00 - але не постійно! 

    Іншими шляхами «обмеження калорій» є підхід, коли ми харчуємося, як зазвичай, але влаштовуємо дні дуже обмеженого споживання їжі. Популярний варіант 5х2, коли ми п'ять днів їмо, як завжди, і два дні споживаємо не більш ніж 500-600 ккал», - пояснила в.о. голови МОЗ. 

    Але вона попередила, що до інтервального голодування є протипоказання: цього не можна робити людям, які «заїдають стрес»; не варто відразу голодувати і тренуватися; не варто голодувати вагітним жінкам; взагалі несумісні діабет 2 типу та голодування. 

    Супрун порадила привчати організм до регулярних постів, якщо немає протипоказань, дотримуватися режиму харчування і відмовитися від перекусів і солодощів.

    Читайте також
    здоров'я продукти їжа Уляна Супрун голодування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ