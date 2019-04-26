Чистка від «шлаків» та голодування: Супрун дала нові поради українцям



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Уляна Супрун порадила привчати організм до регулярних постів

Голодування може бути корисним, а давня практика посту в наш час отримала наукове підтвердження і Нобелівську премію з медицини

Очільнця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун зруйнувала міфи про чистку організму від шлаків. Їх ніхто ніколи не бачив, але вони є, написала вона в Facebook. Вивести їх реально, вважає в.о. міністра охорони здоров'я.

За її словами, голодування може бути корисним. Вона зазначила, що воно серед ряду інших факторів (можна просто обмеження калорій і фізичні навантаження) активує автофагії - дослівно, «самопоїдання». Цей процес у тілі постійний, але слабкий.

Як зазначила Супрун, автофагії допомагає знищувати мієлоїдні бляшки в нейронах при хворобі Альцгеймера.

Періоди голодування допомагають нормалізувати вагу і баланс холестерину. «Для кращого запуску автофагії голодування повинне тривати протягом 18-24 годин. Тобто для «очищення клітин від шлаків» необхідно робити розвантажувальний день або пропускати вечерю і сніданок. Можна їсти тільки в певний період дня: наприклад, з 11:00 до 18:00 - але не постійно!

Іншими шляхами «обмеження калорій» є підхід, коли ми харчуємося, як зазвичай, але влаштовуємо дні дуже обмеженого споживання їжі. Популярний варіант 5х2, коли ми п'ять днів їмо, як завжди, і два дні споживаємо не більш ніж 500-600 ккал», - пояснила в.о. голови МОЗ.

Але вона попередила, що до інтервального голодування є протипоказання: цього не можна робити людям, які «заїдають стрес»; не варто відразу голодувати і тренуватися; не варто голодувати вагітним жінкам; взагалі несумісні діабет 2 типу та голодування.

Супрун порадила привчати організм до регулярних постів, якщо немає протипоказань, дотримуватися режиму харчування і відмовитися від перекусів і солодощів.