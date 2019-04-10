Що краще пити? Супрун дала поради українцям



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В. о. голови МОЗ не рекомендує пити енергетики, нефільтровану воду з-під крана і солодкі газовані напої

Уляна Супрун розповіла, які напої найкорисніші для вживання, і пояснила, які з них вживати не рекомендується. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Супрун зазначила, що постійні рекомендації про те, що потрібно пити воду, багато українців запам'ятали, але не дуже хочуть їх виконувати, оскільки звичайна вода не має смаку. Вона розповіла, що не варто пити звичайну воду з-під крана, а тільки кип'ячену або профільтровану. Також бажано, щоб вона відстоялася, і всі шкідливі речовини осіли.

Мінеральна вода також корисна, але потрібно враховувати її склад, оскільки для деяких вона може стати причиною виникнення каменів в нирках. Супрун порекомендувала тим, у кого є проблеми з тиском, травленням, нирками, роботою серцево-судинної системи - порадитися з лікарем щодо мінеральної води. Теж саме стосується і газованої мінеральної води.

Супрун попередила, що пити енергетики - дуже шкідливо для здоров'я, бо вони можуть викликати підвищення тиску, нудоту, конвульсії і прискорене серцебиття. Також постійне вживання енергетиків може нашкодити людям з діабетом другого типу, оскільки в них міститься велика кількість цукру.

Енергетики можуть спровокувати викидні на пізніх термінах вагітності, народження дітей з низькою вагою або мертвих. Вони сильно псують зуби, порушують роботу серцево-судинної системи, призводять до ожиріння, агресивної поведінки і підвищують ризик черепно-мозкових травм, адже порушують сон, роботу головного мозку.

Уляна Супрун категорично не рекомендує замінювати звичайну воду газованими напоями, оскільки солодка газована вода - це порожні калорії, які ведуть до ожиріння, діабету, подагри, ризику розвитку серцево-судинних захворювань, карієсу, виведенню кальцію з організму, а також підвищують ризики захворювання на рак.

Також Супрун не радить пити соки у великій кількості, адже в них міститься багато цукру. Як альтернативу вона пропонує вживати фрукти цілими або у вигляді фруктово-овочевих смузі.

А дієтичні напої із замінниками цукру можуть сильно впливати на мікрофлору кишечника і постійне вживання веде до діабету, ожиріння, депресії.

Для тих, кому не подобається смак звичайної води, Супрун дала рекомендації про те, як зробити її більш смачною і корисною:

- заморозьте лимон або апельсин, натріть його з цедрою на тертці і залийте кип'яченою водою. У такому напої є свіжість, вітамін С, бета-каротин, пектин та ефірна олія;

- смак лимонаду можна урізноманітнити завдяки м'яті, тертому імбиру, кориці, лаванді, цвіту бузини або чайної троянди;

- замість лимона можна брати будь-які ягоди. Потовкти ягоди у воді і довести до кипіння, щоб напій відразу не скис;

- солодку газовану воду можна замінити компотом із сухофруктів - це хороше джерело мікроелементів. Сушені абрикоси багаті калієм, чорнослив - залізом;

- якщо потрібно мобілізуватися, то можна випити фільтровану каву і склянка соку. Це буде еквівалентно баночці енергетика за кількістю кофеїну і цукру, але з природними антиоксидантами.