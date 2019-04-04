Супрун оприлюднила «пам'ятку здачі аналізів для Голобородька»



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Супрун детально розповіла, як і де треба здавати аналізи на наркотики та алкоголь

Супрун наголосила, що спосіб перевірки аналізів є критично важливим, адже наркотичні речовини в організмі людини не так легко виявити

Найбільш сучасне обладнання для проведення медобстеження кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського перед дебатами є лише на території НСК «Олімпійський».

Про це повідомила у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Вона наголосила, що спосіб перевірки аналізів є критично важливим, адже наркотичні речовини в організмі людини не так легко виявити, як здається на перший погляд.

«Для ґрунтовного аналізу необхідне специфічне обладнання, яке діє за зовсім іншим методом. Це має бути тривалий процес дослідження (2-3 дні) на основі аналітичної хімії. А саме: хромато-масс-спектометрія. Все інше, наприклад тест-полоски, що обіцяють результат за 15 хвилин, не є достовірним показником. В Україні є не так багато лабораторій, що можуть зробити таке дослідження... Найбільш сучасне обладнання для цього є лише в антидопінговому центрі олімпійського комітету», - повідомила Супрун.

Вона пояснила - на цьому обладнанні аналізують такі біологічні матеріали: сечу, волосся, нігті та навіть кров, де наркотики дуже швидко метаболізуються. Якщо людина регулярно (1-2 рази на тиждень вживає наркотики), такий метод це підтвердить.

«У спортивних змаганнях є практика збору зразків аналізів під наглядом експертів. Такі заходи здійснюються для уникнення фальсифікації чи заміни аналізів», - додала Супрун.

Як повідомлялося раніше, Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці.

Варто зазначити, що Зеленський піде здавати аналізи у лабораторію, яку контролюють росіяни.

Нагадаємо, 4 квітня Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.

Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.

Нагадаємо, кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон».

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.