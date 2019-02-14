Член Меджлісу Барієв, якого Росія оголосила в міжнародний розшук, прокоментував дії окупантів



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Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв Фото: crimeahrg.org

У постанові «Верховного суду» Криму від 29 січня зазначено, що стосовно Барієва в Криму порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 280.1 КК РФ

14 лютого у прес-центрі ІА «Главком» Кримськотатарський Ресурсний Центр організовує прес-брифінг з нагоди оголошення в окупованому Криму Голови КРЦ, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва в міжнародний розшук.

Під час заходу Барієв розповість про подробиці і деталі незаконних рішень окупаційних судів, а також про методи подальших дій.

Запрошені гості: Ескендер Барієв, Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, голову правління Кримськотатарського ресурсного центру, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва російські окупаційні власті Криму оголосили в міжнародний розшук. Про це йдеться у постанові «Верховного суду» Криму від 29 січня.

Зазначено, що стосовно Барієва в Криму порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 280.1 КК РФ (Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, вчинені з використанням засобів масової інформації) та винесено постанову про притягнення Барієва як обвинувачуваного.

Також 14 лютого в селищі Октябрське в Криму російські силовики влаштували обшуки у будинках кримських татар: Арсена Абхаірова, Решата Емірусеінова і його сина Рустема, Іззета Абдулганієва і його сина Ескендера.

За даними активістів, Абхаірова та Абдулганієва, а також сина Решата Емірусеінова відвезли в управління ФСБ. Зазначалося, що 69-річний Емірусеінов - активний учасник кримськотатарського руху.

Російська Федеральна служба безпеки заявила, що 14 лютого провела в Криму обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».