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    Член Меджлісу Барієв, якого Росія оголосила в міжнародний розшук, прокоментував дії окупантів

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    <div class="alt"><span>Член Меджлісу кримськотатарського народу&nbsp;Ескендер Барієв</span></div> <div class="copy"></div> - Член Меджлісу Барієв, якого Росія оголосила в міжнародний розшук, прокоментував дії окупантів
    Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв
    Фото: crimeahrg.org

    У постанові «Верховного суду» Криму від 29 січня зазначено, що стосовно Барієва в Криму порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 280.1 КК РФ

    14 лютого у прес-центрі ІА «Главком» Кримськотатарський Ресурсний Центр організовує прес-брифінг з нагоди оголошення в окупованому Криму Голови КРЦ, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва в міжнародний розшук.

    Під час заходу Барієв розповість про подробиці і деталі незаконних рішень окупаційних судів, а також про методи подальших дій.

    Запрошені гості: Ескендер Барієв, Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу.

    Нагадаємо, голову правління Кримськотатарського ресурсного центру, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва російські окупаційні власті Криму оголосили в міжнародний розшук. Про це йдеться у постанові «Верховного суду» Криму від 29 січня.

    Зазначено, що стосовно Барієва в Криму порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 280.1 КК РФ (Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, вчинені з використанням засобів масової інформації) та винесено постанову про притягнення Барієва як обвинувачуваного.

    Також 14 лютого в селищі Октябрське в Криму російські силовики влаштували обшуки у будинках кримських татар: Арсена Абхаірова, Решата Емірусеінова і його сина Рустема, Іззета Абдулганієва і його сина Ескендера.

    За даними активістів, Абхаірова та Абдулганієва, а також сина Решата Емірусеінова відвезли в управління ФСБ. Зазначалося, що 69-річний Емірусеінов - активний учасник кримськотатарського руху.

    Російська Федеральна служба безпеки заявила, що 14 лютого провела в Криму обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».

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